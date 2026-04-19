В одном из красивейших соборов Петербурга пройдёт концерт в свечах «Вселенная Миядзаки и Макото Синкая». Зрители услышат самую пронзительную и трогательную музыку из работ великих аниматоров в исполнении талантливейшего пианиста Станислава Чигадаева. «Унесённые призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо» и другие работы знаменитого Хаяо Миядзаки подарили зрителям невероятные миры, наполненные светом, волшебством и красотой. Запоминающиеся картины и их музыкальное сопровождение повлияли на целое поколение аниматоров и мультипликаторов. Макото Синкай режиссёр и аниматор. Его удивительные работы «Твоё имя», «Дитя погоды», «Пять сантиметров в секунду» наполнены невероятной романтикой и особенной красотой. Долгое время они находились в списке самых популярных японских мультфильмов. Старинные своды собора. Сотни свечей. Музыка из любимых анимационных фильмов. Самый талантливый пианист города. Это особенный концерт. О музыкантах: Станислав Чигадаев — лауреат престижных всероссийских и международных классических конкурсов. Умение прочувствовать каждую ноту и донести настроение каждого произведения до публики в сочетании с совершенной техникой — это то, что отличает игру Станислава. И то, что сделало его одним из самых популярных пианистов города. Прозвучит музыка из фильмов: «Твоё имя», «Дитя погоды», «Пять сантиметров в секунду», «Унесённые призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке» и др.