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Рояль под звёздами «Вселенная Рока»

Петербургский Планетарий
Александровский парк, 4

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2700₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Под 25-метровым звёздным куполом зрители услышат бессмертную музыку Queen, Linkin Park, Aerosmith, Nirvana и многих других. Только представь, как под ноты «Wind Of Change» увидишь восход полной луны. Как сталкиваются галактики и рождаются чёрные дыры под «Numb» группы Linkin Park. Как выступает под куполом горизонт событий под аккомпанемент «The Show Must Go On». Рок под звёздами —это музыка в темноте зрительного зала. И в этой темноте под огромным куполом будут пролетать кометы, а горизонт событий расчертит звёздное полотно под звуки шедевров мирового Рока. Это то, что останется в памяти.

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