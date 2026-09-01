Под 25-метровым звёздным куполом зрители услышат бессмертную музыку Queen, Linkin Park, Aerosmith, Nirvana и многих других. Только представь, как под ноты «Wind Of Change» увидишь восход полной луны. Как сталкиваются галактики и рождаются чёрные дыры под «Numb» группы Linkin Park. Как выступает под куполом горизонт событий под аккомпанемент «The Show Must Go On». Рок под звёздами —это музыка в темноте зрительного зала. И в этой темноте под огромным куполом будут пролетать кометы, а горизонт событий расчертит звёздное полотно под звуки шедевров мирового Рока. Это то, что останется в памяти.