Под 25-метровым куполом зрители услышат величественную музыку Людовико Эйнауди и Ханса Циммера и других неоклассиков в исполнении рояля и органа. «Неоклассика» в Планетарии — это музыка великих композиторов в абсолютной темноте. И в этой темноте на огромный купол будет проецироваться мультимедийное шоу, а невероятное сочетание органа и рояля покажет, что даже известные композиции могут раскрываться совершенно по-новому. Людовико Эйнауди — итальянский композитор и пианист, один из ярчайших представителей неоклассической музыки. Автор покорил сердца аудитории с музыкой к фильму «1+1». Его музыку отличает медитативность с опорой на минимализм, которые так невероятно звучат в окружении звёзд. Ханс Циммер не нуждается в представлении. От Короля Льва Уолта Диснея до Интерстеллар Кристофера Нолана, его шедевры в лучших голливудских фильмах уже много лет. Ян Тирсен — французский композитор и мультиинструменталист. В 2001 году он сочинил музыку к фильму «Амели» и сразу после выхода фильма прославился на весь мир. Тирсен придумал музыку, в которой есть всё — вкус, цвет и запах целой страны, её необычайной архитектуры, природы и культуры. Итак, тебя ждут потрясающая музыка, полнокупольное шоу и мурашки.