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Роспись собачки Ballon Dog

Сплетни бар by Anna Asti
Большая Конюшенная ул., 2

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Завершение:

3800₽
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Balloon Dog была создана Джеффом Кунсом. Существуют разные версии этой скульптуры, созданные в период с 1994 по 2000 год, каждая из которых имеет свой цвет. На мастер-классе ты сможешь выбрать свои любимые цвета и создать неповторимый арт-объект в технике флюид-арт. Длительность мероприятия: — В технике флюид арт — 30 мин, — Роспись в индивидуальном дизайне — 2-3 часа Что входит в билет? — Игрушка собачка 23 см из винила; — Консультация и инструктаж от профессиональных художниц; — Welcome drink (бокал вина/игристого/чай/кофе на выбор); — Интересная тусовка и много новых друзей; — Антуражное пространство для творчества; — Профессиональный фотосет в группах от 12 чел; — Пакет для работы; — Фартук одноразовый (по запросу гостя).

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