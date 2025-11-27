Balloon Dog была создана Джеффом Кунсом. Существуют разные версии этой скульптуры, созданные в период с 1994 по 2000 год, каждая из которых имеет свой цвет. На мастер-классе ты сможешь выбрать свои любимые цвета и создать неповторимый арт-объект в технике флюид-арт. Длительность мероприятия: — В технике флюид арт — 30 мин, — Роспись в индивидуальном дизайне — 2-3 часа Что входит в билет? — Игрушка собачка 23 см из винила; — Консультация и инструктаж от профессиональных художниц; — Welcome drink (бокал вина/игристого/чай/кофе на выбор); — Интересная тусовка и много новых друзей; — Антуражное пространство для творчества; — Профессиональный фотосет в группах от 12 чел; — Пакет для работы; — Фартук одноразовый (по запросу гостя).