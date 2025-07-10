Создай свою эксклюзивную собачку в историческом центре Петербурга. Длительность мероприятия: — В технике флюид арт — 30 мин, — Роспись в индивидуальном дизайне — 2-3 часа Что входит в билет? — Игрушка собачка 23 см из винила; — Консультация и инструктаж от профессиональных художниц; — Welcome drink (бокал вина/игристого/чай/кофе на выбор); — Интересная тусовка и много новых друзей; — Антуражное пространство для творчества; — Профессиональный фотосет в группах от 12 чел; — Пакет для работы; — Фартук одноразовый (по запросу гостя).