[отменено] Роспись собачки Ballon Dog
Paseo del Prado, Глухая Зеленина улица, 2
Начало:
Завершение:
3800₽
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Создай свою эксклюзивную собачку в историческом центре Петербурга. Длительность мероприятия: — В технике флюид арт — 30 мин, — Роспись в индивидуальном дизайне — 2-3 часа Что входит в билет? — Игрушка собачка 23 см из винила; — Консультация и инструктаж от профессиональных художниц; — Welcome drink (бокал вина/игристого/чай/кофе на выбор); — Интересная тусовка и много новых друзей; — Антуражное пространство для творчества; — Профессиональный фотосет в группах от 12 чел; — Пакет для работы; — Фартук одноразовый (по запросу гостя).
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