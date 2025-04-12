Роспись собачки Ballon Dog
Горизонты, Набережная реки Фонтанки, 59
Начало:
Завершение:
4000₽
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Создай свою эксклюзивную собачку и насладись видом из окна красивого ресторана Горизонты. Длительность мероприятия: — В технике флюид арт — 30 мин, — Роспись в индивидуальном дизайне — 2-3 часа Что входит в билет? — Игрушка собачка 23 см из винила; — Консультация и инструктаж от профессиональных художниц; — Welcome drink (бокал вина/игристого/чай/кофе на выбор); — Интересная тусовка и много новых друзей; — Антуражное пространство для творчества; — Профессиональный фотосет в группах от 12 чел; — Пакет для работы; — Фартук одноразовый (по запросу гостя).
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