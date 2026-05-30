Создай своего эксклюзивного мишку в историческом центре Петербурга. Длительность мероприятия: • В технике флюид арт — 30 мин, • Роспись в индивидуальном дизайне — 2-3 часа Что входит в билет? • Игрушка мишки 23 см из винила • Консультация и инструктаж от профессиональных художниц • Приветственный напиток(бокал вина/игристого/чай/кофе на выбор) • Интересная и красивая тусовка и много новых друзей • Антуражное пространство для творчества • Профессиональный фотосет в группах от 12 чел • Пакет для картины • Фартук одноразовый (по запросу гостя)