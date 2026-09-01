Роскошный гиг крутых пацанов
Paper Plans, Литейный проспект, 64/78Б, вход со двора
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Реально крутой и роскошный гиг :) Холодный ты — альтернативный поп дуэт с элементами репа старой школы. Пою Пою — электронный хип-хоп дуэт в эстетике сельского рейва, с отвязными битами и дерзкой лексикой. Тебя ждут избранные танцевальные хиты, а также полное погружение в аудиовизуальное шоу от представителей настоящей лоуфай сцены.
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