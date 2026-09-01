Реально крутой и роскошный гиг :) Холодный ты — альтернативный поп дуэт с элементами репа старой школы. Пою Пою — электронный хип-хоп дуэт в эстетике сельского рейва, с отвязными битами и дерзкой лексикой. Тебя ждут избранные танцевальные хиты, а также полное погружение в аудиовизуальное шоу от представителей настоящей лоуфай сцены.