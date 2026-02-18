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Исполнит как новые треки, так и каверы на любимых англоязычных поп-исполнителей, а также представит эксклюзивные анрелизы со своего грядущего второго альбома. Программу дополнит живой инструментал, где звучание бас-гитары, барабанов и скрипки создадут неповторимую атмосферу.
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