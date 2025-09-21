Лекция-чаепитие посвящена известной легенде о 47 ронинах и её влиянию на поп-культуру: от гравюр художника Утагава Куниёси до коллекций музеев и кинематографа. Легенда о 47 ронинах известна многим: благодаря гравюрам, кинематографу и поп-культуре эта история приобрела впечатляющую популярность. Благородный поступок воинов, отомстивших за смерть своего господина, впечатлил современников и продолжает будоражить сознание творцов по сей день. В XIX веке история была «раскручена» в народе благодаря серии гравюр известного художника Утагава Куниёси, который создал изображения всех персонажей, дополнив их подробным жизнеописанием. Именно эта серия продолжает оставаться сферой интереса современных коллекционеров, находящихся в погоне за самой полной её версией. На лекции-чаепитии вместе с лектором ты: — кратко вспомнишь легенду о 47 ронинах; — разберёшь отдельных персонажей и погрузишься в их историю; — выяснишь, как образы ронинов проникали во все сферы искусства: от изобразительного до декоративно-прикладного; — узнаешь, как формировались известные коллекции: музейные и частные; — на примере жемчужин выставки — раритетного альбома и уникальной коллекции из 48 свитков — обсудишь, как легенда получает новое прочтение сегодня. Лектор: Тягунова Елена — руководитель научно-экспертного отдела галереи Kasugai, кандидат искусствоведения, специалист по японской гравюре. Лекция будет дополнена чаепитием с легкими закусками, свежей выпечкой, десертами и напитками на выбор. Во время чаепития о тебе позаботятся официанты, чтобы ты не отвлекался от рассказа лектора.