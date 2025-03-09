ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Романтический джаз

Особняк Общества «Пальма»
Пирогова, 18

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

В самый долгожданный весенний праздник в особняке «Пальма» состоится концерт, где прозвучат шедевры романтического джаза и проникновенные баллады о любви в исполнении Юлии Михайловской и её джазового квартета. Весна — пора любви, признаний, тёплых воспоминаний и горячих поцелуев. Юлия Михайловская и её музыканты приготовили специальную программу романтического джаза из репертуара Джо Стаффорд, Нэта Кинга Коула, Джули Лондон, Дорис Дэй, Элы Фицджеральд и многих других звёзд музыкальной эстрады. Юлия Михайловская — петербургская певица, обладающая удивительно красивым и мягким тембром голоса. Юлия Михайловская — лауреат международных конкурсов, участница многочисленных джазовых фестивалей (Jazz May Penza, Усадьба Jazz, Just Jazz open Air) и проектов («Мелодии Голливуда и Бродвея», «Леди джаз», «Звёзды петербургского джаза» и другие). Неоднократно сотрудничала с такими музыкантами, как Давид Голощекин, Петр Корнев (ансамбль «Арс-Нова»), Кирилл Бубякин, Константин Хазанович, Юрий Богатырев, Фёдор Кувайцев и другими.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста