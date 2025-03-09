В самый долгожданный весенний праздник в особняке «Пальма» состоится концерт, где прозвучат шедевры романтического джаза и проникновенные баллады о любви в исполнении Юлии Михайловской и её джазового квартета. Весна — пора любви, признаний, тёплых воспоминаний и горячих поцелуев. Юлия Михайловская и её музыканты приготовили специальную программу романтического джаза из репертуара Джо Стаффорд, Нэта Кинга Коула, Джули Лондон, Дорис Дэй, Элы Фицджеральд и многих других звёзд музыкальной эстрады. Юлия Михайловская — петербургская певица, обладающая удивительно красивым и мягким тембром голоса. Юлия Михайловская — лауреат международных конкурсов, участница многочисленных джазовых фестивалей (Jazz May Penza, Усадьба Jazz, Just Jazz open Air) и проектов («Мелодии Голливуда и Бродвея», «Леди джаз», «Звёзды петербургского джаза» и другие). Неоднократно сотрудничала с такими музыкантами, как Давид Голощекин, Петр Корнев (ансамбль «Арс-Нова»), Кирилл Бубякин, Константин Хазанович, Юрий Богатырев, Фёдор Кувайцев и другими.