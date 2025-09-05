Два вечера и четыре команды, вдохновлённые чувственным, винтажным роком. 5 сентября: Мотив — грувовый, тёплый неопсиходелик-дрим-поп, убаюкивающий и исцеляющий в нежном танце влюбленности. Russian Kiss — окрыленный музыкой 60-х и гранжем 90-х, звонкоголосый рок-н-ролл от бесстрашного one-girl-band, выросшего до полноформатной группы. 6 сентября: Gluubzhe/Глуубже — пестрый ретро-аудио-салон от томных и загадочных патронов. Ответы — мечтательный и туманный la musique для тех, кто жаждет раствориться в лучах доброй ламповой психоделии. Начало концертов: 20:00