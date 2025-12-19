Вторая часть вечеринки «романтик коллекшн». За пультом избранные купидоны, есть вероятность даже кого-то из них забрать домой, а в колонках зазвучит то, что растопит сердца. мэйн: brique / izabelle / aver / sasha cooper / sweet beat терраса: denis yuzhin / kovalev / morning bastards вход: до 01:00 — 800 р., после — 1000 р. (на каблуках и тем, кто под каблуком — вход free) бронь столов: в тг или по номеру телефона . f/c