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Romantic collection

Клуб «Мираж», Шамшева улица, 4

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Завершение:

от 0₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вторая часть вечеринки «романтик коллекшн». За пультом избранные купидоны, есть вероятность даже кого-то из них забрать домой, а в колонках зазвучит то, что растопит сердца. мэйн: brique / izabelle / aver / sasha cooper / sweet beat терраса: denis yuzhin / kovalev / morning bastards вход: до 01:00 — 800 р., после — 1000 р. (на каблуках и тем, кто под каблуком — вход free) бронь столов: в тг или по номеру телефона . f/c

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