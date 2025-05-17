Роман Косицын | 21:00
Stage StandUp Club | Main Room, ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Роман Косицын — комик основного состава Stand Up на ТНТ. Участник Roast Battle (Labelcom) и «Прожарка» (ТНТ). Запуск гостей в 20:00. Начало в 21:00.
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