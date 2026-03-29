Rolling Stones Tribute
Финляндский просп., 1
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от 800₽ до 1200₽
Возраст 16+
Концерты
Еда
Про событие
Зажигательный шоу трибьют легендарной британской группы. На концерте прозвучат бессмертные хиты, такие как: Satisfaction, Jumping Jack flash, Brown sugar, Paint it black, Honky tonk woman, Sympathy for the devil, Ruby Tuesday.
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