В Петербурге накануне революции в богемных салонах и на театральных премьерах правят женщины нового типа: дерзкие, талантливые, сильные, живущие без оглядки на условности. Кто они, эти роковые музы Серебряного века: Гиппиус с её ядовитым умом, эпатажная Брик или загадочная Тарновская? Непридуманные истории женщин, которые создавали эпоху. Лектор — Нанико Соколова