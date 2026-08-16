Роковые женщины серебряного век
улица Марата, 50
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Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
В Петербурге накануне революции в богемных салонах и на театральных премьерах правят женщины нового типа: дерзкие, талантливые, сильные, живущие без оглядки на условности. Кто они, эти роковые музы Серебряного века: Гиппиус с её ядовитым умом, эпатажная Брик или загадочная Тарновская? Непридуманные истории женщин, которые создавали эпоху. Лектор — Нанико Соколова
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