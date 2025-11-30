Роки
Транспортный Переулок 10А
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от 1700₽ до 10000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Пройдёт презентация моего третьего студийного альбома «Безысходность.ТВ». Уже известно, что на концерте будут специальные звёздные гости, новая программа под живые инструменты, а также проверенные временем хиты. Точное время запуска на площадку для твоей категории билета ты сможешь найти во встрече мероприятия в вк за несколько дней до концерта по этой ссылке – https://vk.com/roki_spb Для прохода на мероприятие обязательно наличие документа, удостоверяющего личность.
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