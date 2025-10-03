Спустя 3 года молчания на сцену выйдет Даша Лампочка с новым составом группы Lampochka & Abazhur Как так вышло? Почему молчали? Почему новый состав? Обо всём Даша расскажет на концерте. Одно можно сказать сразу — это будет настоящее воскрешение, да ещё и в особенный день. Даше Лампочке исполнится 27 лет, и второй частью концерта, будет вечеринка «Клуба 27»* с участием приглашённых гостей. Но вопреки правил «клуба», Даша намерена родиться. Это будет настоящий праздник жизни, нового года и новой музыки! Праздник шуток, великих песен и веры в светлое будущее.