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Рок-вечеринка: концерт Lampochka & Abazhur

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Спустя 3 года молчания на сцену выйдет Даша Лампочка с новым составом группы Lampochka & Abazhur Как так вышло? Почему молчали? Почему новый состав? Обо всём Даша расскажет на концерте. Одно можно сказать сразу — это будет настоящее воскрешение, да ещё и в особенный день. Даше Лампочке исполнится 27 лет, и второй частью концерта, будет вечеринка «Клуба 27»* с участием приглашённых гостей. Но вопреки правил «клуба», Даша намерена родиться. Это будет настоящий праздник жизни, нового года и новой музыки! Праздник шуток, великих песен и веры в светлое будущее.

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