Посылай холода куда подальше. Масштабный фестиваль против холода. Танцы, тусовочка, концерт. Участники: VOIDGRVY9†, ЗОВ, Федул Жадный, Гретель, Сгоревших одуванчиков, Chainsaw in my head, ЭДДС, АЙА С 18:00 вечера будет очень жарко и громко.