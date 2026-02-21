Рок против холода
Лиговский 50 корпус 16
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Бесплатно
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Про событие
Посылай холода куда подальше. Масштабный фестиваль против холода. Танцы, тусовочка, концерт. Участники: VOIDGRVY9†, ЗОВ, Федул Жадный, Гретель, Сгоревших одуванчиков, Chainsaw in my head, ЭДДС, АЙА С 18:00 вечера будет очень жарко и громко.
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