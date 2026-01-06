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Рок-Колядки. Рождественский шоу-концерт

Money Honey
Садовая улица, 28-30к13

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Завершение:

от 1300₽ до 2000₽
Возраст 16+
Стендап
Концерты

Про событие

Шоу-концерт легендарных хитов русского и зарубежного рока 90х-2000х годов, в исполнении профессиональных артистов театра им. Шаляпина (Мюзик-Холл) и лучших рок музыкантов Санкт-Петербурга. В программе рок, драйв, танцы, исполнение хором со зрителями любимых песен, любимых хитов, которые, ты узнаешь с первых нот и будешь не только подпевать, но и танцевать до упаду под танец злобного гения, Хали-Гали, Мумий Тролль, Сплин, Жуки, Чичерина, Ляпис Трубецкой, Братья Грим и многих других огненных и всеми любимых хитов. Александр Чернышёв (ведущий артист, главные роли: «Портрет Дориана Грея», «Великий Гэтсби», «Иствикские ведьмы», «Вестсайдская история» и др.) Мария Решавская (ведущая артистка: «Бал Вампиров», «Три товарища», «Опасные связи», «Хорошенькое дельце...») Не копируют оригинал, и с трепетом относятся ко всем мелодическим линиям.

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