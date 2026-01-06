Шоу-концерт легендарных хитов русского и зарубежного рока 90х-2000х годов, в исполнении профессиональных артистов театра им. Шаляпина (Мюзик-Холл) и лучших рок музыкантов Санкт-Петербурга. В программе рок, драйв, танцы, исполнение хором со зрителями любимых песен, любимых хитов, которые, ты узнаешь с первых нот и будешь не только подпевать, но и танцевать до упаду под танец злобного гения, Хали-Гали, Мумий Тролль, Сплин, Жуки, Чичерина, Ляпис Трубецкой, Братья Грим и многих других огненных и всеми любимых хитов. Александр Чернышёв (ведущий артист, главные роли: «Портрет Дориана Грея», «Великий Гэтсби», «Иствикские ведьмы», «Вестсайдская история» и др.) Мария Решавская (ведущая артистка: «Бал Вампиров», «Три товарища», «Опасные связи», «Хорошенькое дельце...») Не копируют оригинал, и с трепетом относятся ко всем мелодическим линиям.