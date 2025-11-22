Ещё Аристотель называл человека «социальным животным», а глубоко верующий шведский натуралист Карл Линней относил его вместе с обезьянами к отряду приматы. Однако только во второй половине XIX века учёные поняли, в чём причина нашего сходства с обезьянами и другими животными. Стало понятно, что все живые организмы связаны друг с другом родственными узами! На лекции ты узнаешь, как современные учёные исследует, кто кому родственник, и как сравнение генов перевернуло наши представления о родословной живого. Как слоны породнились с кротами, киты — с бегемотами, а насекомые стали одной из групп ракообразных, ты узнаешь на лекции. О лекторе: Илья Удалов. Кандидат биологических наук, доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и экскурсовод Зоологического музея ЗИН РАН. Автор YouTube канала о биологах и биологии «Илья Удалов».