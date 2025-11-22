ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Родословная жизни и как её изучали

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Ещё Аристотель называл человека «социальным животным», а глубоко верующий шведский натуралист Карл Линней относил его вместе с обезьянами к отряду приматы. Однако только во второй половине XIX века учёные поняли, в чём причина нашего сходства с обезьянами и другими животными. Стало понятно, что все живые организмы связаны друг с другом родственными узами! На лекции ты узнаешь, как современные учёные исследует, кто кому родственник, и как сравнение генов перевернуло наши представления о родословной живого. Как слоны породнились с кротами, киты — с бегемотами, а насекомые стали одной из групп ракообразных, ты узнаешь на лекции. О лекторе: Илья Удалов. Кандидат биологических наук, доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и экскурсовод Зоологического музея ЗИН РАН. Автор YouTube канала о биологах и биологии «Илья Удалов».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста