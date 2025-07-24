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Всех поклонников Rock Privet ждёт по-настоящему летняя и действительно горячая программа: талантливые музыканты и умелые аранжировщики с безупречным вкусом и чувством юмора сыграют любимые мэшапы. Какая бы погода ни была, ты на 100% почувствуешь летнюю жару, ведь Rock Privet — беспроигрышные каверы русскоязычных хитов с незабываемым роковым звучанием.
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