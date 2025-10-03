Классика рок музыки разных лет, в исполнении профессиональных музыкантов из Санкт-Петербурга. Женский вокал, который стоит услышать. Бессмертные хиты таких групп как: Deep Purple, AC/DC, Aerosmith, White Snake, Bob Jovi, Guano Apes и другие. Зрелищное выступление и буря эмоций для самой привередливой публики/ На счету команды уже 2 успешных Шоу в Санкт-Петербурге. Они успели вызвать жаркий интерес у публики и решение организовать новое шоу было неизбежным.