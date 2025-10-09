Каждое блюдо — соло. Каждая нота — глоток. Любишь вино? А музыку? Никаких правил. Никакой концепции. Только вино и рок. Рок и вино! Сбор гостей в 19:30. Шеф-повар: Александр Богданов (Cafe Claret, СПб). Режиссёр — Алексей Едошин (Александринский театр). Стоимость билета на одну персону — 17 500 рублей. Подробности можно узнать по телефону или WhatsApp.