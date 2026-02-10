Ритмы х Резонанс
Кожевенная линия, 34
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от 777₽ до 999₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Совместная вечеринка Ритмов и Резонанс Москва (Resonance Moscow). В программе: артисты лейбла, резиденты клуба, приглашенные гости и много техно DOB-S XANDR.VASILIEV (live) CPSL NLV SIBERRA WHOISKK VANYA TKACHEV ERIDA
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