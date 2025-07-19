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Ритмы х Applique

Ритмы
Кожевенная линия, 34

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700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Мощная коллаборация Ритмов и московкого лейбла Applique. Ребята и известны своими тусовками в Газгольдере, где создают уникальный арт-контент с использованием самых передовых технологий визуального и светового оформления. В лайнапе совместной вечеринки — резиденты Ритмов, резиденты Applique и приглашённые артисты: NLV / Comedy / Dimka Batarin / Primitive / Matvey Schetinkin / Amplituda / EIDOFEY / Natali F / Whoiskk / Iner

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