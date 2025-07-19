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Ритмы х Applique
Кожевенная линия, 34
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Завершение:
700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Мощная коллаборация Ритмов и московкого лейбла Applique. Ребята и известны своими тусовками в Газгольдере, где создают уникальный арт-контент с использованием самых передовых технологий визуального и светового оформления. В лайнапе совместной вечеринки — резиденты Ритмов, резиденты Applique и приглашённые артисты: NLV / Comedy / Dimka Batarin / Primitive / Matvey Schetinkin / Amplituda / EIDOFEY / Natali F / Whoiskk / Iner
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