Мощная коллаборация Ритмов и московкого лейбла Applique. Ребята и известны своими тусовками в Газгольдере, где создают уникальный арт-контент с использованием самых передовых технологий визуального и светового оформления. В лайнапе совместной вечеринки — резиденты Ритмов, резиденты Applique и приглашённые артисты: NLV / Comedy / Dimka Batarin / Primitive / Matvey Schetinkin / Amplituda / EIDOFEY / Natali F / Whoiskk / Iner