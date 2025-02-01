Рисуем вином с видом на Исаакиевский собор
набережная реки Фонтанки, 59
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Завершение:
3500₽
Возраст 6+
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Еда
Про событие
Приходи рисовать вином в ресторане «Горизонты» с панорамным видом на город. У тебя получится красивая картина с собственным сюжетом за 2 часа без навыков. Навыки рисования не требуются, тебе поможет профессиональный художник. Что входит в стоимость: — Акварельная бумага А3; — Красочные профессиональные фото в группах от 12 чел; — Депозит 500 рублей на всю еду и напитки.
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