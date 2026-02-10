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Рейв в полном расцвете (Full Bloom Rave)

Paradise 17, Пироговская набережная, 17

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Рейв здесь и сейчас: двухлетие Ложкарёво на трёх танцполах. Основная сцена: Эти квадратные метры отдадут на растерзание ломаным ритмам. Драм-энд-бэйс, нейропанк и вся любимая не самая прямая бочка ждут тебя тут. QBIX BassFace Secret Guest Koosh ZaBit Tanya Auri YWY K1_ya Kesha Полный басс: Заход на территорию дабстепа и смежных жанров. Подвезут даже треп и британский гараж (UK Garage). Architect LatinQueen Djuliya Oldvasyan ExcusemE Menyai Pugi Пси-сад Прозвучит всё: от фуллона до дарка через прогрессив. Alienscan Antony The Ghost Point Bushemi DikobRaZo TotemBear Ещё по плану новые декорации, чайная, световые перформансы и тот самый ложкарёвский беспредел до победного.

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