Revram Fest
ГаражСарай, 10-я Линия В. О., 57
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от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
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Про событие
2 октября в Трактире ГаражСарай будут трескаться стены от волны тяжёлой музыки. Revram Fest объединил пять самых зверских групп — от дет?метала до альтернативы, чтобы каждый из слушателей остался в восторге. MANTIGORE(t.MANTIGORE) — злостный дет-метал. Silvercreep — уникальный стиль, напоминающий симбиоз постхардкора и альтернативы. REVRAM — дет-метал с элементами грува и мелодичности. Neckmud — тяжелый и драйвовый рэпкор/фанк метал. Sodium — микс ню-метала, грува и альтернативы. Живьем и громко — не пропусти! Вход: 400 с репостом https://vk.com/wall-232671938_8 /500р без Оплата на входе.
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