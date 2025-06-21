ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Retro Show. Вечеринка на теплоходе

Городской причал «Университетская наб. 13», Университетская наб. 13

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Летний проект Гидровояж — это серия популярных вечеринок на теплоходе от команды BardachOK в четырёх форматах. Новая вечеринка Гидровояж будет в формате ретро. Популярные треки 90-00 в стильной обработке, танцы под «Руки Вверх», Агутина, Меладзе, Бьянку, Губина, Градусы и многих других любимых исполнителей молодости каждую субботу в 20:30. Тебя ждут прогулка по акватории Невы под зажигательную музыку и танцы на открытой палубе, брызги напитков, в сопровождении ослепительных вспышек фотографов. В программе вечеринки: - Вечерний рейс, 20:30 - 23:00 - DJ + MC + фотограф. - На борту работает платный бар с напитками и закусками. Своя еда и напитки запрещены. — Маршрут по центру города, выход в Финский залив, закат, Лахта, Зенит Арена. Возможна бронь стола при покупке от 6 билетов одним заказом. Количество столов ограничено. Мероприятие строго 18+ Действует FC/DC

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста