Летний проект Гидровояж — это серия популярных вечеринок на теплоходе от команды BardachOK в четырёх форматах. Новая вечеринка Гидровояж будет в формате ретро. Популярные треки 90-00 в стильной обработке, танцы под «Руки Вверх», Агутина, Меладзе, Бьянку, Губина, Градусы и многих других любимых исполнителей молодости каждую субботу в 20:30. Тебя ждут прогулка по акватории Невы под зажигательную музыку и танцы на открытой палубе, брызги напитков, в сопровождении ослепительных вспышек фотографов. В программе вечеринки: - Вечерний рейс, 20:30 - 23:00 - DJ + MC + фотограф. - На борту работает платный бар с напитками и закусками. Своя еда и напитки запрещены. — Маршрут по центру города, выход в Финский залив, закат, Лахта, Зенит Арена. Возможна бронь стола при покупке от 6 билетов одним заказом. Количество столов ограничено. Мероприятие строго 18+ Действует FC/DC