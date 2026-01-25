Для поколения Pepsi и всех, кто помнит, как это было. Это командная интеллектуальная игра в формате викторины — несколько раундов с вопросами и вариантами ответов. Но не просто квиз, а настоящее погружение в 90-е. Что тебя ждёт: — фото- и видеораунды; — музыкальный раунд; — классическая викторина; — вопросы про культовые девайсы 90-х, рекламу, героев ТВ, изобретения и феномены эпохи; Кто изобрёл Тамагочи? Что такое поколение Pepsi и почему ты до сих пор это помнишь — проверь. Ведущий — профессиональный stand-up комик. Команды: от 2 до 8 человек. Призовой фонд разыгрывается между командами: призы от заведения, салонов красоты и косметологии, творческих мастерских и «Розового кролика». Ностальгия, азарт и командный драйв гарантированы. Билеты можно заказать через ассистента Надежду в телеграмм.