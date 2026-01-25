ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Ретро-Квиз

Евгенич, Невский проспект, 53

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 14+
Игры

Про событие

Для поколения Pepsi и всех, кто помнит, как это было. Это командная интеллектуальная игра в формате викторины — несколько раундов с вопросами и вариантами ответов. Но не просто квиз, а настоящее погружение в 90-е. Что тебя ждёт: — фото- и видеораунды; — музыкальный раунд; — классическая викторина; — вопросы про культовые девайсы 90-х, рекламу, героев ТВ, изобретения и феномены эпохи; Кто изобрёл Тамагочи? Что такое поколение Pepsi и почему ты до сих пор это помнишь — проверь. Ведущий — профессиональный stand-up комик. Команды: от 2 до 8 человек. Призовой фонд разыгрывается между командами: призы от заведения, салонов красоты и косметологии, творческих мастерских и «Розового кролика». Ностальгия, азарт и командный драйв гарантированы. Билеты можно заказать через ассистента Надежду в телеграмм.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста