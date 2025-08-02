Честная встреча с собой, где будет уединение, природа и бережное сопровождение через тело, творчество и слово. Программа: — 10:30 Сбор, знакомство с проектом — 11:00-12:30 Хатха-йога с Ксенией Браила. Занятие ведёт сертифицированный инструктор с внимательным подходом. Тебя ждёт силовая гимнастика асан и общеукрепляющие упражнения для здоровья спины и суставов, дыхательные практики и шавасана. С собой нужен коврик. Если у тебя его нет, мы предоставим вам на время занятия, просьба сообщить. — 13:00-15:30 Арт- терапия — создание картин-аффирмаций. Напиши картину с вдохновляющей аффирмацией в смешанной технике — сочетание акриловой живописи, каллиграфии, декора. Встречу проведёт психолог и арт-терапевт Анна. Все материалы предоставляются. — 16:00-16:30 — Лёгкий фуршет, завершение дня. Прогулка в красивом месте: наслаждайся природой и лёгким фуршетом на свежем воздухе. По твоему желанию ты сможешь присоединиться только к одной активности: к практике йоги или к созданию картин-аффирмаций. В стоимость входит участие в активностях, легкий бранч и все необходимые материалы. По желанию ты можешь включить обед в ресторане "Эко-Усадьбы Белово" и также забронировать вариант с проживанием.