Resonance Records Fest
Транспортный Переулок 10А
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Завершение:
от 1000₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
В последнюю субботу лета на большой сцене выступят артисты лейбла и студии звукозаписи Resonance Records. вертушка газманова (мц жесткое ограничение, чичако), фрэнк, baldemoboy, chonyatsky, bernatas, уфимский рейв, volanz и другие
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