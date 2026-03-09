РЕПетиция
Транспортный Переулок 10А
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от 888₽ до 5432₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Про событие
В составе РЕПколлектива будут: MC_SHKAFF Шэдоу МБ_Пакет Творожный Бизнес NEBO7 a.k.a. Публика Выбирает Сама JITSHU KS1NJAO_GTR SCORPION_SNIPER Олег ...Тень ВИДИК BORIS_THE_RAZOR ЛЮБЛЮЦЕЛУЮ88 В составе подтанцовки: Мальчики, Девочки.
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