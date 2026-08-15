ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Репчик Фест

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Бесплатный концерт редкостных рэп-отборосов! Для тебя читают свои гОвна следующие асоциальные личности и ионотечные бомжи: БРАТДВА (Лёша Омский и Андрей Жильцов) ПРОСПЕКТ САВЕНКО рЕп_полиция НИТИФМ уфимский рейв Родион Гвоздодёров MC Shkaff МЦ Безработный чуня Яна ЛРК КУКАН pAki

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста