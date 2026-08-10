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Реновация

«Авеню на Карповке», улица Даля, 10

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Выставка представит произведения уличных художников из Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Главная тема — преобразование городских пространств и те неизбежные противоречия, которые возникают при наступлении современного города на исторические ландшафты. Эти явления получили наиболее полную рефлексию в двух «стрит-арт столицах» России. Посещение экспозиции возможно в рамках регулярных экскурсий по четвергам в 19:00 и воскресеньям в 13:00.

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