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Про событие
Выставка представит произведения уличных художников из Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Главная тема — преобразование городских пространств и те неизбежные противоречия, которые возникают при наступлении современного города на исторические ландшафты. Эти явления получили наиболее полную рефлексию в двух «стрит-арт столицах» России. Посещение экспозиции возможно в рамках регулярных экскурсий по четвергам в 19:00 и воскресеньям в 13:00.
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