В рамках этой лекции слушателя (не знакомого с наукой о наследственности даже <<шапочно>>) очень быстро введут в курс основ генетики человека и попутно сообщат массу любопытных фактов про медицинскую генетику и психогенетику. Из лекции узнаешь, как наследуются разные наследственные заболевания, редкие таланты и сверхспособности, а также черты личности, предпочтения и особенности поведения. Лектор: Ренат Атаев, научный журналист, дипломированный философ и владелец крупнейшего в ВК сообщества про науки о живом.