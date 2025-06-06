Ренат Атаев «Гены-Васи. Как наследственность влияет на наше здоровье и поведение»
Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+
Про событие
В рамках этой лекции слушателя (не знакомого с наукой о наследственности даже <<шапочно>>) очень быстро введут в курс основ генетики человека и попутно сообщат массу любопытных фактов про медицинскую генетику и психогенетику. Из лекции узнаешь, как наследуются разные наследственные заболевания, редкие таланты и сверхспособности, а также черты личности, предпочтения и особенности поведения. Лектор: Ренат Атаев, научный журналист, дипломированный философ и владелец крупнейшего в ВК сообщества про науки о живом.
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