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Ренат Атаев «Гены-Васи. Как наследственность влияет на наше здоровье и поведение»

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

В рамках этой лекции слушателя (не знакомого с наукой о наследственности даже <<шапочно>>) очень быстро введут в курс основ генетики человека и попутно сообщат массу любопытных фактов про медицинскую генетику и психогенетику. Из лекции узнаешь, как наследуются разные наследственные заболевания, редкие таланты и сверхспособности, а также черты личности, предпочтения и особенности поведения. Лектор: Ренат Атаев, научный журналист, дипломированный философ и владелец крупнейшего в ВК сообщества про науки о живом.

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