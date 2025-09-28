Мистические истории и байки, легенды и религиозные представления глубоко прошивают жизнь обычного человека, представителя нашей цивилизации. Несмотря на пару столетий интенсивного развития науки, которая радикально изменила наш жизненный уклад, многим людям нравится верить во всякие сверхъестественные вещи и явления. При этом подавляющая часть таких представлений давно (или не очень) объяснена наукой. Просто соответствующие исследования проходят в СМИ весьма буднично и не привлекают к себе большого внимания. В этой лекции автор собрал воедино несколько таких историй. Дома с привидениями, вызванные спорами галлюцинаторных грибов; предсмертные потусторонние видения, вызванные изменениями в кровоснабжении мозга; уфология как продукт работы спецслужб и тому подобные крайне увлекательные штуки. Лектор: Ренат Атаев — научный журналист, дипломированный философ и владелец крупнейшего в ВК сообщества «Биология» про науки о живом.