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Религия без Бога: буддизм, даосизм и светский гуманизм

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 2000₽
Возраст 6+

Про событие

Принято считать, что религия начинается с веры в Бога или иное сверхъестественное. Но что, если это не так? Медитация без кармы и перерождения завоевала Силиконовую долину и превратилась в инструмент корпоративной продуктивности. Атеистические церкви по всему миру собирают сотни людей на воскресные собрания с песнями, лекциями и чем-то очень похожим на проповедь. В Гарварде главным капелланом университета стал атеист. Никита Образцов разберёт, что происходит, когда религия теряет Бога, но сохраняет всё остальное. Куда уходит сакральное в секулярную эпоху, и не возвращается ли оно через чёрный ход? Кто рассказывает? Никита Образцов. Магистр СПбГУ, лектор просветительского проекта «Правое полушарие интроверта», автор книги «Религии мира» (Бомбора, 2024). Популяризатор религиоведения, сторонник нейтрального подхода к религии. Основная сфера интересов — современная религиозная ситуация, процесс трансформации религии. Адепт науки, признающий её методологические ограничения. Сторонник аутентичного подхода к религии через призму её носителей.

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