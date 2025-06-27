2-дневный выезд на природу с насыщенной программой и проживанием в домике. 27 июня тебя ждёт: - мастер-класс от художника - костёр и ужин на гриле - психологический винный вечер, только жизненные обсуждения - свободное время на территории - просмотр кино на большем экране - посещение сауны - прогулка к озеру - беседы на террасе 28 июня тебя ждёт: - занятие на свежем воздухе с видом на сосновый лес - завтрак с метафорическими картами В стоимость входит: проживание, вся программа с расходными материалами, welcome drink, гриль. Стоимость всего Relax weekend с программой и комфортным размещением: 12 000 р. Можно приехать на весь день, без ночевки: 8 000 р. Время заезда 27 июня: 16:00 Время выезда 28 июня: 13:00