Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. О фильме: Каждый стремится к своей заветной мечте. Сара Голдфарб мечтала сняться в известном телешоу, ее сын Гарольд с другом Тайроном — сказочно разбогатеть, подруга Гарольда Мэрион грезила о собственном модном магазине, но на их пути были всевозможные препятствия. Все они выбирают неочевидные пути достижения своих целей, и мечты по-прежнему остаются недостижимыми, а жизни героев рушатся безвозвратно. Оригинал с субтитрами