Реквием по мечте
Esc, 9-я линия Васильевского острова, 2
Начало:
Завершение:
450₽
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. О фильме: Каждый стремится к своей заветной мечте. Сара Голдфарб мечтала сняться в известном телешоу, ее сын Гарольд с другом Тайроном — сказочно разбогатеть, подруга Гарольда Мэрион грезила о собственном модном магазине, но на их пути были всевозможные препятствия. Все они выбирают неочевидные пути достижения своих целей, и мечты по-прежнему остаются недостижимыми, а жизни героев рушатся безвозвратно. Оригинал с субтитрами
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи