Экскурсия проходит на однопалубном теплоходе, на котором имеется открытая палуба, крытый панорамный салон, удобная мебель и туалетная комната. За время экскурсии ты узнаешь, что такое Семимостье (и даже сможешь загадать там желание), как связан Крюков канал и сериал «Петербургские тайны», увидишь усадьбу поэта Державина, вторых по величине Атлантов Петербурга, Юсуповский, Мариинский и Строгановский дворцы, Исаакиевский собор, цветные мосты (Красный, Синий, Зеленый), места, где бывал Александр Пушкин (литературное кафе и его последнюю квартиру на Мойке, 12), Инженерный (Михайловский) замок, Михайловский и Летний сады, Эрмитаж и, конечно, Петропавловскую крепость. Внимание! При увеличении уровня воды, городских перекрытиях и других факторах влияющих на безопасность пассажиров, основной маршрут может быть изменён на альтернативный.