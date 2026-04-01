О фильме: История жизни Виаго, Дикона и Владислава — трёх соседей и по совместительству бессмертных вампиров, которые всего лишь пытаются выжить в современном мире, где есть арендная плата, фейсконтроль в ночных клубах, губительный солнечный свет и другие неприятности. Вход: 300р., парный билет — 500р. Регистрация в ТГ *Количество мест ограниченно