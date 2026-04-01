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Реальные упыри

Осси
ул. Некрасова, 39 (вход с ул. Радищева)

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: История жизни Виаго, Дикона и Владислава — трёх соседей и по совместительству бессмертных вампиров, которые всего лишь пытаются выжить в современном мире, где есть арендная плата, фейсконтроль в ночных клубах, губительный солнечный свет и другие неприятности. Вход: 300р., парный билет — 500р. Регистрация в ТГ *Количество мест ограниченно

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