В эту ночь сразу 2 вечеринки: в честь 18-ти летия образовавшегося в нулевых петербургского промо-объединения Reality Saint-P и 20 лет диджейства резидента АТС Кирилла Багуса! Только лучшая хаус-музыка в самых разных её направлениях в эту ночь на трёх уровнях пространства АТС. В лайнапе: BARBQ (live) / LOVESKI / BAGUS / SO.YOUNG / SMIRNOV / LEECH & SPANISH / ALEX KRAUZE / MESSHOO / ROMA EGO / VTLTY / SPARKS / MAX CONTORA В эту ночь крыша пространства АТС станет одной из самых зрелищных точек города: салют над Невой, музыка, огни... Вход — 5000 р., в стоимость включены салют и вечеринка. Бронирование по телефону.