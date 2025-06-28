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Reality Saint-P Party Night

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 5000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В эту ночь сразу 2 вечеринки: в честь 18-ти летия образовавшегося в нулевых петербургского промо-объединения Reality Saint-P и 20 лет диджейства резидента АТС Кирилла Багуса! Только лучшая хаус-музыка в самых разных её направлениях в эту ночь на трёх уровнях пространства АТС. В лайнапе: BARBQ (live) / LOVESKI / BAGUS / SO.YOUNG / SMIRNOV / LEECH & SPANISH / ALEX KRAUZE / MESSHOO / ROMA EGO / VTLTY / SPARKS / MAX CONTORA В эту ночь крыша пространства АТС станет одной из самых зрелищных точек города: салют над Невой, музыка, огни... Вход — 5000 р., в стоимость включены салют и вечеринка. Бронирование по телефону.

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