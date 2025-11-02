Теплоход отправится по Фонтанке под экскурсионное сопровождение в сторону Невы. Мимо огней дворцов, особняков и замков. Выйдет в Неву и пройдет к Большой Невке, чтоб открыть пассажирам виды на известнейший крейсер Аврора, далее пройдет в центральную акваторию Невы, сделает разворот у Медного Всадника и в самую центральную часть Невы, чтоб занять лучшие видовые места у Дворцового моста и замереть в ожидании невероятного зрелища — разведения мостов. После просмотра разведения Дворцового и Троицкого мостов, теплоход вернется в Фонтанку на свой причал.