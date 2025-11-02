Разводные мосты с борта теплохода
Причал на наб. реки Фонтанки, 71
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 1450₽
Возраст 0+
Про событие
Теплоход отправится по Фонтанке под экскурсионное сопровождение в сторону Невы. Мимо огней дворцов, особняков и замков. Выйдет в Неву и пройдет к Большой Невке, чтоб открыть пассажирам виды на известнейший крейсер Аврора, далее пройдет в центральную акваторию Невы, сделает разворот у Медного Всадника и в самую центральную часть Невы, чтоб занять лучшие видовые места у Дворцового моста и замереть в ожидании невероятного зрелища — разведения мостов. После просмотра разведения Дворцового и Троицкого мостов, теплоход вернется в Фонтанку на свой причал.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи