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Разводные мосты с борта теплохода

Причал на наб. реки Фонтанки, 71

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от 700₽ до 1450₽
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Про событие

Теплоход отправится по Фонтанке под экскурсионное сопровождение в сторону Невы. Мимо огней дворцов, особняков и замков. Выйдет в Неву и пройдет к Большой Невке, чтоб открыть пассажирам виды на известнейший крейсер Аврора, далее пройдет в центральную акваторию Невы, сделает разворот у Медного Всадника и в самую центральную часть Невы, чтоб занять лучшие видовые места у Дворцового моста и замереть в ожидании невероятного зрелища — разведения мостов. После просмотра разведения Дворцового и Троицкого мостов, теплоход вернется в Фонтанку на свой причал.

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