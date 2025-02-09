Хватит скучных картинок! На этом мастер-классе будешь резать, клеить, комбинировать и бунтовать против однообразия. Создашь яркие, провокационные постеры-коллажи, которые цепляют с первого взгляда. Что делать? — Вырезать, рвать, собирать хаос в стильную композицию — Играть с текстом, текстурами и смыслами — Создавать арт, которого требует душа В стоимость билета входят все материалы. Если заранее скинуть свои фотки, то коллаж будет ещё интереснее. А ещё будут напитки и вкусняшки! Запись в Telegram: @dashytkaha