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Разорви шаблоны: создание постеров-коллажей с PLUS VIBE

Пространство «Циферблат», набережная реки Мойки, 90

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Хватит скучных картинок! На этом мастер-классе будешь резать, клеить, комбинировать и бунтовать против однообразия. Создашь яркие, провокационные постеры-коллажи, которые цепляют с первого взгляда. Что делать? — Вырезать, рвать, собирать хаос в стильную композицию — Играть с текстом, текстурами и смыслами — Создавать арт, которого требует душа В стоимость билета входят все материалы. Если заранее скинуть свои фотки, то коллаж будет ещё интереснее. А ещё будут напитки и вкусняшки! Запись в Telegram: @dashytkaha

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