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Размерность пространства, физика и жизнь

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+

Про событие

Видимое нам пространство имеет три измерения. Но что, если какие-то измерения настолько маленькие или большие, что сокрыты от глаз? И почему видимых именно три? На эти и другие вопросы человечество искало ответ уже несколько сотен лет, и особенно активно — за последнее столетие. На лекции затронут следующие аспекты физики других измерений: — Как связана размерность пространства с возможностью существования жизни в нем? Насколько сильно меняются законы привычной нам физики — к примеру, закон Кулона и закон всемирного тяготения — при изменении числа измерений? — У кого и зачем впервые возникла идея введения в физику дополнительных измерений? Почему первые попытки построения многомерных теорий обернулись неудачей? — Какое развитие идея о дополнительных измерениях получила в последние десятилетия? Чем отличаются идеи и методы теории струн и теории бран? — Почему, несмотря на все вышесказанное, в физике последних лет все больше входит в моду изучение пространств не повышенной, а пониженной размерности: двумерных и даже одномерных? Лектор — Антон Шейкин, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики высоких энергий и элементарных частиц Санкт-Петербургского государственного университета. Физик-теоретик, популяризатор науки, участник различных образовательных и просветительских проектов.

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