Философский разговорный клуб для тех, кто устал от поверхностных ответов. Здесь не будет никакой поп-психологии, только разговоры о самом главном. Романтическое искусство определило образ 19 века: во многом оно строилось как противоположность классицизму предшествовавшего столетия. Если для классицистов мир был понятен, разумен и предсказуем, то романтики убедили нас в том, что история и природа — это стихия духа, воли, которую можно почувствовать, но нельзя рационально понять. Актуален ли такой взгляд сейчас? Потребительский мир стал чувствителен и хрупок, но в своём стремлении преодолеть постмодернистскую иронию он грезит возвращением к романтическому герою. А что из себя представляет герой-романтик? Ожидать ли на горизонте современности гения, который соберет вокруг своего творчества несовершенный мир? Будешь говорить об основных установках романтизма как проблеме сегодняшнего дня и постараешься разобраться в том, есть ли надежда обрести художественные границы необъятной цифровой вселенной. Спикер: Александр Львов — доктор философских наук, заведующий кафедрой истории философии СПбГУ. В билет входит бокал игристого.