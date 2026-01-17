Тема: Radical Honesty: The Hardest Conversation is with Yourself Честность с другими часто даётся проще, чем честность с собой. Себе можно соврать «я не устал», «для меня это нормально», «я этого хочу», — и какое то время это даже работает. Но внутри всё равно копится напряжение: тело сигнализирует усталостью, отношения трещат, а мотивация тает, когда живёшь не свою жизнь, а её аккуратную версию для внешнего мира. Радикальная честность с собой — это не про жестокость, а про смелость. Признать: «я больше этого не хочу», «я завидую», «мне страшно», «я ошибся» — значит разрушить комфортную иллюзию и одновременно сделать первый шаг к изменениям. Но понятно, почему люди откладывают этот разговор годами: после честного ответа уже не получится делать вид, что всё «и так нормально». Обсудишь: — Какие вопросы ты давно боишься задать себе, потому что знаешь: ответ может всё поменять? — Был ли в твоей жизни момент, когда честность с собой стала больнее, но честнее, чем продолжать жить «по привычке»? — Как найти баланс между принятием себя и тем самым внутренним толчком, который не даёт застрять? Ведущая: Ксения — создаст уютную атмосферу для честных и глубоких разговоров. Формат: Быстрые знакомства Цена: 500 рублей + тариф пространства (4 руб./мин.)