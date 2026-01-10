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Разговорный клуб английского языка

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 99Б

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Тема: Beyond Borders: Friendship & Romance in a Global Village Онлайн-знакомства, друзья в разных часовых поясах, романтические отношения, которые ведутся через экран... Люди живут в эпоху, когда границы размыты, а сердце может принадлежать человеку, которого ты физически видишь раз в год. Это новый уровень свободы или новая форма одиночества? С одной стороны, это невероятно: твоя душевная стая собирается по всему миру. С другой — как сохранить ту самую магию присутствия, когда обнимаешь не смайлик, а человека? И может ли глубокая связь выжить, если она питается только словами в мессенджере и редкими видео-свиданиями? Обсудишь: — Есть ли у тебя опыт дружбы или отношений на расстоянии? — Что в этом самое ценное, а что — самое сложное? — Как тебе кажется, может ли такая связь быть по-настоящему глубокой, или ей всегда будет не хватать «физики» присутствия? Ведущая: Ксения — создаст уютную атмосферу для честных и глубоких разговоров. Формат: Быстрые знакомства Цена: 500 рублей + тариф пространства (4 руб./мин.)

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